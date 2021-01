Kabinet teleurgesteld over wegvallen Zweedse overname Tata

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet is teleurgesteld dat het Zweedse staalbedrijf SSAB toch afziet van een overname van Tata Steel Nederland. Het wegvallen van de overname is vooral een domper omdat het kabinet blij was met de groene ambities van SSAB, terwijl de Zweden juist aangeven dat ze aanliepen tegen de hoge verduurzamingskosten die gepaard zouden gaan met de overname.

Demissionair minister van Economische Zaken Bas van 't Wout noemt het "jammer" en "teleurstellend". Maar het kabinet heeft zelf nog niet van Tata Steel gehoord om welke reden de deal van de baan is.

Het kabinet heeft in gesprekken met Tata Steel eerder benadrukt dat het vooral belangrijk is zoveel mogelijk banen in Nederland te houden. Daarnaast is de vergroening van de staalsector een belangrijk punt. Het ministerie van Economische Zaken werkt al langer aan plannen om Tata toekomstbestendiger te maken. "Daarmee gaan we gewoon door", zegt Van 't Wout.