Kledingketen H&M boekt winst ondanks winkelsluitingen

STOCKHOLM (ANP) - Kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar winst geboekt ondanks de coronapandemie. De verkoop viel wel met 10 procent terug ten opzichte van een jaar eerder. Ruim 20 procent van de filialen moest vanaf september tot eind oktober, op het dieptepunt van de tweede golf, de deuren sluiten.

Topvrouw Helena Helmersson wist de kosten in het vierde kwartaal met 16 procent te drukken. Overheidssteun hielp ook om de kosten met omgerekend bijna 50 miljoen euro te verlagen. De winst kwam uit op zo'n 2,5 miljard Zweedse kroon, omgerekend circa 245 miljoen euro. Dat is wel een stuk minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Tussen december en eind januari moesten nog meer winkels van H&M dicht door de lockdownmaatregelen. Toen ging het om 1800 winkels van de 5000 wereldwijd. De omzet daalde volgens het Zweedse bedrijf in deze periode met 23 procent. Daardoor vallen de resultaten voor het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar waarschijnlijk tegen.

Het bedrijf verwacht in 2021 zo'n 350 filialen te sluiten, voornamelijk in gevestigde markten. Tegelijk worden in opkomende markten honnderd nieuwe winkels geopend. Deze stappen had het bedrijf al eerder aangekondigd. Of er ook in Nederland winkels definitief worden gesloten, is nog niet duidelijk.