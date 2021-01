'Personeel Tata Steel IJmuiden teleurgesteld over afhaken Zweden'

In het verleden waren de verkeerde keuzes gemaakt waardoor TATA steel IJmuiden is uitgewoond. De grootste fout was de overname van Hoogovens door British Steel. Vanaf dat moment is de ellende voor IJmuiden begonnen. En het uitwonen van de productielocatie IJmuiden gaat tot op de dag van vandaag nog gewoon door. In de geruchtenstroom hoorde ik dat TATA steel ongeveer 7-8 miljard EUR voor TATA Nederland vraagt. Als dit waar is dan is niet door laten gaan van de overname een logische stap van SSAB. Een inhaalslag om IJmuiden weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen zal ook de nodige miljarden kosten. Miljarden ja u leest het goed, zo groot is de achterstand. In combinatie met de hoge vraagprijs zal geen enkel bedrijf hier in stinken.