Europese beurzen flink lager in nerveuze handel

quote: Momento Mori schreef op 29 januari 2021 09:42:

Grote paniek ineens voor iets dat al jaren lang plaatsvind. We zijn weliswaar op het internet maar het lijkt hier wel een dode boom.

Grote paniek ineens voor iets dat al jaren lang plaatsvind. We zijn weliswaar op het internet maar het lijkt hier wel een dode boom.

Wat een onzin, het is overduidelijk dat we in een bubbel zitten, en waarschijnlijk in de piek van de bubbel. De interesse in aandelen is nog nooit zo groot geweest, kijk maar Google Trends of in je sociale kringen. Dat 85% zegt dat je AEX moet kopen zegt ook al genoeg dat het sentiment veelste goed is.