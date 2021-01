Estafettestaking metaalsector gaat verder

AMSTERDAM (ANP) - De stakingsgolf in de metaalsector gaat volgende week verder. Het is de zesde staking op rij in de estafettestaking die een "fatsoenlijke cao metaal" moet afdwingen. Volgens vakbondsbestuurder Wilma Nieveen FNV is het loonbod van de werkgevers zo laag, dat "alle medewerkers er per saldo flink op achteruit gaan."

Maandag 1 februari leggen medewerkers van industriebedrijf Stertil en ventilatiesysteembouwer Biddle in het Friese Kootstertille 24 uur het werk neer. Er wordt dan weer een zogenaamde staakstraat ingericht, waar stakers zich kunnen laten registreren. Stakers kunnen ’s ochtends coronaproof hun stakingsformulieren afgeven. Het gaat in de cao om de arbeidsvoorwaarden van 160.000 mensen.

Nieveen vindt dat werkgevers maximale flexibiliteit van hun personeel vragen en daarmee een zwaar beroep doen op hun gezondheid. "Zij willen het verplichte aantal overuren uitbreiden en willen de werkdag zonder overleg verlengen naar negen uur." Naast het vergroten van de druk op de huidige werknemers zouden de maatregelen volgens haar ook betekenen dat er toekomstige banen verloren gaan.