Zweden zien af van overname hoogovencomplex Tata Steel IJmuiden

1 mld bijdrage van de NL overheid? We hebben geld genoeg en negatieve rente . Mooi bedrijf redden. Mooi initiatief om op waterstof te gaan produceren. Als we ons geld niet opmaken gaat het naar Zuid Europa. Hoogovens dan maar opkopen. Milieuruimte kan dan naar de bouw, boeren en uiteraard last nut not leest: Schiphol. Een beetje milieuwinst mag wat kosten. Een GL er heeft er maar liefst een tientje per jaar voor over. Een miljardje is een honderdje per werknemer. Afschrijven in 10 jaar is een tientje en dan neem ik het negatieve rente voordeel niet mee.