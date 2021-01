Nikkei sluit januari fors lager af door winstnemingen

TOKIO (ANP) - De Japanse aandelenbeurs heeft vrijdag een eerdere winst uit handen gegeven en is opnieuw fors lager gesloten. Beleggers grepen beter dan verwachte kwartaalresultaten van grote technologiebedrijven aan om winst te nemen op de laatste handelsdag van de positieve beursmaand januari. Ook in Zuid-Korea ging de beurs weer hard omlaag. De Chinese markten lieten kleine verliezen zien, ondanks het herstel op Wall Street.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een verlies van 1,9 procent het weekeinde in op 27.663,39 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week dik 3 procent. In de maand januari boekte de Nikkei een plus van 0,8 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de industriële productie in Japan in december met 1,6 procent is gedaald. In november nam de productie met 0,5 procent af. De afname wakkerde de zorgen aan over het herstel van de op twee na grootste economie ter wereld van de coronacrisis.

Bij de bedrijven zag de Japanse chiptester Advantest een eerdere koerswinst van ruim 5 procent verdampen en daalde 1,8 procent, ondanks een verhoging van de winstverwachting door het bedrijf. Ook de maker van chipapparatuur Tokyo Electron schroefde zijn winstverwachting voor de tweede keer op rij op. Het aandeel zakte 5 procent na een eerdere koerswinst van dik 2 procent. Canon verloor 6 procent. Het aandeel steeg deze maand zo'n 50 procent dankzij een solide winstgroei van de maker van printers en camera's.

JCR Pharma zette daarentegen de opmars voort en werd 10 procent meer waard. Het Japanse farmaceutische kwam met sterke winstcijfers. Ook gaat het bedrijf in opdracht van AstraZeneca 90 miljoen doses van het coronavaccin van de Zweeds-Britse farmaceut produceren in Japan.

De Kospi in Seoul raakte tussentijds 2,7 procent kwijt. Samsung zakte 1,9 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern profiteerde afgelopen jaar van de extra vraag naar computers en andere producten waar Samsung chips voor levert, vanwege het massale thuiswerken door de coronacrisis. De winststijging van het bedrijf viel echter tegen. De beursgraadmeter in Shanghai daalde 0,8 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,6 procent.