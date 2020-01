Betalingsverwerker PayPal voelt belastingen

Gepubliceerd op | Views: 117

SAN JOSE (AFN/BLOOMBERG) - Betalingsverwerker PayPal heeft in het vierde kwartaal zijn winst zien dalen. Dat kwam onder meer door een negatief belastingeffect vanwege de overname van iZettle, zo kwam woensdag naar voren uit een handelsbericht.

De onderneming zette een winst van 507 miljoen dollar in de boeken. Dat was een jaar eerder nog 584 miljoen dollar. De omzet dikte wel aan, tot bijna 5 miljard dollar. Ook het betalingsvolume steeg, onder meer dankzij de overname van iZettle maar ook van Hyperwallet, tot 199 miljard dollar. In totaal werden er 9,3 miljoen nieuwe accounts geopend in het kwartaal.

Voor de huidige verslagperiode rekent PayPal op een aangepaste winst per aandeel van 0,76 dollar tot 0,78 dollar. Dat resultaat kwam in het afgelopen kwartaal uit op 0,86 dollar. PayPal rekent op een kwartaalomzet in de huidige periode van 4,78 miljard dollar tot 4,84 miljard dollar.