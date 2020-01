'Minister wilde alles weten over mogelijke schikking Shell'

Gepubliceerd op | Views: 1.150

DEN HAAG (AFN) - In de zomer van 2018 werd door minister Ferd Grapperhaus (CDA, Justitie) en de top van het Openbaar Ministerie gesproken over een mega-schikking met Shell in de grote corruptie-zaak rond het Nigeriaanse olieveld OPL245. Dat blijkt uit stukken die vier ngo’s verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), meldt NRC.

Tegen de ngo’s zei Grapperhaus dit jaar dat hij geen bemoeienis had met een eventuele schikking met Shell. De Wob-documenten bevatten geen informatie over waarom de schikking afketste. Wel wordt de grote belangstelling van Grapperhaus, het OM en het kabinet van de Koning naar de zaak tegen Shell duidelijk.

Shell geeft geen commentaar. Een woordvoerder van Grapperhaus zegt dat de minister altijd wordt geïnformeerd over gevoelige zaken, "om zijn politieke verantwoordelijkheid voor het OM waar te maken".