Federal Reserve tornt niet aan rente

Het Federal Reserve System of de Federal Reserve (informeel ook wel The Fed) is de centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika, vergelijkbaar met de Europese Centrale Bank in Frankfurt. De Bank wordt bestuurd door de Board of Governors die door de President van de Verenigde Staten wordt benoemd. Hoewel de naam Federal Reserve anders doet vermoeden is de bank geen eigendom van de staat: de aandelen worden verplicht aangehouden door alle deelnemende banken ("members").



De Fed koopt de schulden van de VS op. Nu zitten de bánken van de VS met 'n probleem.

Dus linksom of rechtsom: de VS zitten met een enorme buitenlandse schuld, die toch in de toekomst betaald zal moeten worden.