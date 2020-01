Gepubliceerd op | Views: 1.097 | Onderwerpen: Federal Reserve, rente

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, heeft de rente onveranderd gehouden. Het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten blijft daarmee staan op 1,5 procent tot 1,75 procent. Net als in december was dat een unanieme beslissing.

Alom werd al verwacht dat de Fed de renteniveaus ongemoeid zou laten. Eind oktober verlaagde de Fed de Amerikaanse rente voor de derde keer vorig jaar.

Volgens de beleidsmakers is het Amerikaanse rentebeleid nog altijd "gepast" om economische groei, banenaanwas en inflatie te ondersteunen. Over die inflatie zegt Fed-president Jerome Powell dat die naar verwachting gaat stijgen de komende maanden en in de buurt komt van het doel van 2 procent. Daarbij liet Powell aantekenen dat de centrale bankiers zich niet gemakkelijk voelen als de inflatie lang onder die 2 procent blijft.

Coronavirus

Verder liet Powell weten dat er onzekerheid blijft over de economische groei. Mondiaal ziet de Fed-preses tekenen dat die groei stabiliseert, maar onder meer het nieuwe coronavirus zorgt voor toenemende onzekerheid. Daarnaast werd de Fed iets minder positief over de groei van de bestedingen van huishoudens. De arbeidsmarkt blijft wel sterk, en volgens Powell is het "enigszins verrassend" dat de lonen niet verder gestegen zijn. "Blijkbaar is de arbeidsmarkt nog niet zo krap als die lijkt."

De Fed verhoogde wel een rentetarief voor overmatige reserves die banken aanhouden. Dat ging van 1,55 naar 1,6 procent. Ook een ander rentetarief, de overnight reverse repo rate, werd met 0,05 procentpunt verhoogd, tot 1,5 procent.

De Fed gaf verder aan zeker tot april geld te blijven steken in de repo-markt waar de centrale bank dat eerder tot en met januari wilde doen. Daarmee wil de Fed voorkomen dat er een gebrek aan liquiditeit ontstaat tijdens het Amerikaanse belastingseizoen. Daarnaast herhaalde de Fed zeker tot en met het tweede kwartaal Amerikaanse staatsleningen op te blijven kopen.