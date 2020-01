Gepubliceerd op | Views: 1.124 | Onderwerpen: Warren Buffett

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse multimiljardair Warren Buffett neemt afscheid van zijn krantenbezittingen. Het investeringsbedrijf Berkshire Hathaway van Buffett verkoopt het onderdeel BH Media met onder meer dertig dagbladen aan Lee Enterprises voor een bedrag van 140 miljoen dollar.

Met de verkoop erkent Buffett dat hij geen succes heeft gehad met het inblazen van nieuw leven in de kranten die kampen met dalende inkomsten uit advertenties en krimpende oplages. Een van de kranten die hij in handen had was de Omaha World Herald uit zijn woonplaats Omaha in de staat Nebraska. De verkoop door Buffett betreft ook wekelijkse publicaties en andere gedrukte producten.