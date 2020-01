Gepubliceerd op | Views: 690 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het aantal in behandeling genomen woningverkopen in de Verenigde Staten is in december met 4,9 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat meldde de Amerikaanse branchevereniging van makelaars.

Het is de grootste afname sinds mei 2010, mede doordat er minder woningen te koop werden gezet. Economen hadden in doorsnee juist gerekend op een stijging van het aantal voorlopige verkopen met 0,5 procent. In november gingen deze aanstaande huizenverkopen nog met 1,2 procent omhoog.

Op jaarbasis stegen de voorlopige woningverkopen met 6,8 procent, na een stijging met 5,6 procent in de voorgaande maand.