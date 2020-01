Mastercard profiteert van Amerikaanse kooplust

Gepubliceerd op | Views: 130

PURCHASE (AFN/RTR) - Creditcardmaatschappij Mastercard heeft afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. Het bedrijf profiteerde duidelijk van gestegen uitgaven in winkels gedurende de feestdagenperiode in de Verenigde Staten. Daardoor steeg ook het volume van betalingen die via betaalkaarten van Mastercard werden gedaan.

In de laatste drie maanden van 2019 steeg de omzet op jaarbasis met 16 procent tot 4,4 miljard dollar. De nettowinst kwam in dezelfde periode met 2,1 miljard dollar uit op meer dan het dubbele van een jaar eerder, toen onder de streep 900 miljoen dollar overbleef. Die sterke stijging komt vooral doordat Mastercard in het laatste kwartaal van 2018 nog veel geld kwijt was aan een boete van de Europese Unie en een schikking met winkeliers.