'Wall Street verwerkt reeks bedrijfsresultaten'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen woensdag naar verwachting in de plus. Beleggers op Wall Street verwerken een hele reeks bedrijfsresultaten, waardoor de zorgen over de uitbraak van het nieuwe coronavirus enigszins naar de achtergrond verdwijnen. Onder meer techreus Apple, vliegtuigbouwer Boeing en industrieel conglomeraat General Electric (GE) openden de boeken. Later op de dag volgt er nog een rentebesluit van de Federal Reserve.

Apple heeft in het afgelopen kwartaal recordresultaten in de boeken gezet, vooral dankzij een sterke vraag naar zijn nieuwste iPhones in de feestdagenperiode. Topman Tim Cook verklaarde in zijn nopjes te zijn met de cijfers. Een jaar geleden kwam Apple juist nog met een omzetwaarschuwing door een tegenvallende vraag naar iPhones.

Boeing is afgelopen kwartaal in de rode cijfers beland door de problemen met de 737 MAX. Die staat al sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes met het type in korte tijd. Boeing schat de totale kosten van het aan de grond houden van de 737 MAX inmiddels op 18,6 miljard dollar, onder meer voor compensatiebetalingen aan luchtvaartmaatschappijen.

Starbucks

GE beleefde naar eigen zeggen een sterk slot van 2019. Het bedrijf wist met name bij zijn luchtvaartdivisie de winst flink op te schroeven. Ook twee bekende restaurantketens gaven een kijkje in de boeken. Koffieketen Starbucks vreest dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China komende tijd een behoorlijk effect zal hebben op zijn resultaten. McDonald's meldde in de laatste drie maanden van vorig jaar verder te zijn gegroeid. Naar zeggen plukt de fastfoodketen de vruchten van zijn investeringen in het laten bezorgen van eten en nieuwe technologie, zoals bestelzuilen voor selfservice.

Verder waren er cijfers van internethandelaar eBay, telecomconcern AT&T, chipconcern AMD en Mastercard. Goldman Sachs kwam daarnaast met nieuwe strategische doelen voor de komende jaren. L Brands weet de ogen eveneens op zich gericht. Volgens mediaberichten overweegt de topman van de onderneming achter lingeriemerk Victoria's Secret om op te stappen, waarna het bedrijf zou worden opgesplitst.

De Fed maakt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) het rentebesluit bekend, gevolgd door een toelichting van president Jerome Powell. Er wordt algemeen verwacht dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente onveranderd laat.

Wall Street ging dinsdag met aardige winsten de handelsdag uit. Daarmee werd herstel getoond na de fikse koersverliezen op maandag toen zorgen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus zwaar drukten op het sentiment. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 28.722,85 punten. De brede S&P 500 klom 1 procent tot 3276,25 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1,4 procent tot 9269,68 punten.