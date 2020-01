Streamingplannen AT&T drukken op opbrengsten

Gepubliceerd op | Views: 336

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse telecomreus AT&T heeft in het vierde kwartaal een lagere omzet in de boeken gezet. Het concern zag onder andere de inkomsten teruglopen uit televisiediensten en zijn mediadochter WarnerMedia. Bij dat laatste onderdeel speelde de plannen voor een eigen streamingplatform een rol.

AT&T verloor zo'n 1,2 miljoen abonnees voor televisiediensten van het concern. Daarnaast haalde WarnerMedia minder op uit licenties, omdat het in voorbereiding van zijn streamingplatform HBO Max bepaalde series en films niet meer aan concurrenten als Netflix levert. De telefoniedivisie presteerde met de aanwas van 229.000 nieuwe abonnees voor mobiel juist beter dan verwacht.

Alles bij daalde de omzet in de laatste drie maanden tot 46,8 miljard dollar, tegenover 48 miljard dollar in dezelfde periode in 2018. De nettowinst daalde tot 2,4 miljard dollar, tegenover 4,9 miljard dollar een jaar eerder. Die winstdaling komt onder andere door kosten voor de integratie van overgenomen onderdelen en afschrijvingen op verouderde kopernetwerken.