Sterk jaarslot voor General Electric

Gepubliceerd op | Views: 416

BOSTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric (GE) beleefde een sterk slot van 2019. Het bedrijf wist met name bij zijn luchtvaartdivisie de winst flink op te schroeven. Al met al bleef onder de streep 30 procent meer over dan een jaar eerder.

GE zag de winst uit voortgezette activiteiten uitkomen op 663 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 509 miljoen dollar. De omzet daalde ongeveer met 1 procent tot 26,2 miljard dollar. Topman Lawrence Culp was in zijn nopjes met het resultaat. De prestaties waren over het algemeen beter dan voorzien. Ze toonden ook aan dat zijn inspanningen om het bedrijf er weer bovenop te helpen zijn vruchten afwerpen.

GE is bezig met een omvangrijke reorganisatie onder leiding van Culp die sinds eind 2018 de leiding in handen heeft. Meerdere bedrijfsonderdelen werden inmiddels verkocht. Ook werden wisselingen aan de top doorgevoerd.

De problemen met de Boeing 737 MAX-toestellen, die wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond worden gehouden, zadelde GE nog wel op met een strop. GE maakt onder meer motoren voor de vliegtuigen, waarvan de productie momenteel stilligt. Volgens GE zal het vliegtuig medio dit jaar weer gebouwd gaan worden.