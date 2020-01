KPN afgestraft op hoger Damrak

Het ‘misgaan’ was al voor die tijd en een duidelijk staaltje van niet kunnen adapteren aan vernieuwingen. Ik heb al wat KPN bobo’s over die tijd horen spreken en al hun excuses aangehoord.



Bij eentje ben ik echt boos geworden, toen hij beweerde dat ze de slag in acht maanden hadden verloren. Ging over de opkomst van whatsapp en andere dienstverleningen. De tijd dat kpn nog zo onnozel was dat ze met hun eigen platform - ik weet even de naam niet wap of zo - kwamen. En de belachelijke bedragen die ze betaald hebben bij de veilingen destijds. Miljarden weggegooid..