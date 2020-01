Altice-dochter Hot doet bod op Partner Communications

Gepubliceerd op | Views: 26

AMSTERDAM (AFN) - Dochterbedrijf Hot Telecommunications Systems van kabel- en telecomconcern Altice Europe heeft een overnamebod gedaan op Partner Communications. Dat bevestigde Altice na recente marktspeculaties over een deal.

Het Israëlische Hot is voor 100 procent in handen van Altice. Volgens de website Globes wil Hot zijn Israëlische rivaal Partner inlijven. Altice stelt dat er nog geen definitief besluit is genomen en dat het nog onzeker is of er een deal gesloten zal worden. Altice zal indien nodig met meer informatie voor de financiële markten komen.