'Corbion zal algen-prognose bijstellen'

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemiebedrijf Corbion verraste de markten enigszins met de publicatie van zijn voorlopige resultaten. Daarin werden beter dan verwachte onderliggende resultaten gemeld, maar ook een afschrijving op zijn algentak, zo concluderen marktanalisten van KBC Securities. ING merkt op dat het niet anders kan dan dat Corbion zijn prognoses voor de algendivisie dit jaar zal moeten aanpassen.

Volgens KBC was de afschrijving van 25 miljoen euro slecht nieuws, maar deze kwam niet geheel als een verrassing. Ook de investering in een productiefaciliteit in Thailand voor melkzuur was niet onverwachts. Wel stellen de kenners dat investeringen drukken op de resultaten van Innovation Platforms en dat tevens niet altijd even duidelijk is wat investeringen opleveren.

Volgens ING zal de onderneming bij de investeerdersdag in maart sleutelen aan haar prognoses, vanwege de algenafschrijving. De kosten voor de nieuwe locatie in Thailand van 190 miljoen dollar liggen wat ING betreft ietwat aan de hoge kant, gelet op de 150 miljoen tot 200 miljoen dollar die ING hiervoor had voorzien.

Advies

De omzet van de onderneming viel hoger uit dan ING had voorzien, maar was lager dan de gemiddelde marktverwachting. ING handhaafde zijn hold-advies met een koersdoel van 30,54 euro. KBC blijft ook bij zijn hold-advies en hanteert een koersdoel van 30 euro.

Het aandeel Corbion noteerde dinsdag omstreeks 10.30 uur 0,4 procent hoger op 29,40 euro.