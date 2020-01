'Prognose kasstroom KPN teleurstellend'

Gepubliceerd op | Views: 1.930

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Telecombedrijf KPN gaf een teleurstellende prognose af voor zijn vrije kasstroom. Dat schrijven van analisten van Goldman Sachs en KBC Securities naar aanleiding van de cijfers.

Goldman Sachs verwacht dat de door KPN gegeven vooruitzichten tot een "bescheiden" verlaging van de consensus over de vrije kasstroom bij het telecomconcern leidt. Ook analisten van KBC Securities denken dat de verwachte vrije kasstroom voor dit jaar licht teleurstellend zijn voor beleggers.

Andere prognoses voor 2020 zijn volgens KBC wel in lijn met wat de markt verwachtte. De omzet over het vierde kwartaal was volgens KBC ook in lijn met de gemiddelde verwachtingen. Het aangepaste operationele resultaat (ebitda) zat daar dan weer 1 procent onder. Bij de dienstverlening aan consumenten verbeterde de trend niet ten opzichte van de voorgaande negen maanden, mede door de impact van de integratie van het merk Telfort. Ook speelde toegenomen concurrentiedruk hier een rol, aldus de marktvorsers.

ING

ING gaat ervan uit dat de voorziene vrije kasstroom, die deze bank eveneens teleurstellend noemt, wordt geraakt door plannen voor glasvezel. KPN wil het tempo waarin huizen op glasvezelnetwerken worden aangesloten aanzienlijk verhogen, en daarvoor moet meer werkkapitaal apart worden gelegd.

KBC hanteert een hold-advies en koersdoel van 2,90 euro voor KPN. ING hanteert hetzelfde advies en koersdoel. Het aandeel stond woensdag omstreeks 09.55 uur 6,1 procent lager op 2,53 euro.