Banco Santander boert goed in Latijns-Amerika

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Banco Santander heeft de laatste maanden van vorig jaar fors meer winst gemaakt, geholpen door sterke prestaties in Latijns-Amerika. Ook de verkoop van een onderdeel gaf het resultaat glans. De Spaanse bank sloot de meetperiode af met een operationele winst van 2,8 miljard euro. Dat betekende op jaarbasis een stijging van ruim een derde.

Banco Santander heeft de voorbije tijd veel geld gestoken in zijn activiteiten in Zuid- en Midden-Amerika. Zo kocht het minderheidsaandeelhouders uit en werden kleinere concurrenten opgekocht. Dat laatste gebeurde vooral in Brazilië. Verder werd in Europa de broekriem aangehaald.

In het Verenigd Koninkrijk drukten brexitonzekerheden op het resultaat, maar zaten ook regelwijzigingen de bank dwars. Zo werden banken verplicht om de retail- en investeringsactiviteiten te splitsen. Dat zorgde onbedoeld voor meer concurrentie op de Britse hypotheekmarkt. Al met al viel de operationele winst in het Verenigd Koninkrijk 16 procent lager uit.

Banco Santander ontving verder een bedrag van 711 miljoen euro uit de verkoop van een vermogensbeheeronderdeel aan Crédit Agricole. De jaarwinst kwam uit op 6,5 miljard euro. Dat betekende een daling van 17 procent in vergelijking met 2018. Dat kwam vooral door een eerdere afschrijving.