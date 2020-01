Accell biedt leasefiets voor particulier aan

Gepubliceerd op | Views: 429

HEERENVEEN (AFN) - Accell biedt fietsen van zijn merken Koga, Batavus en Sparta voortaan ook voor private lease aan. Het is de eerste stap van de fietsfabrikant op de markt voor het privé leasen van rijwielen. Volgens het bedrijf wordt voor klanten het bezit van fietsen minder belangrijk, en daar wil het op inspelen.

Accell is niet helemaal nieuw op de leasemarkt. Het zakelijk leasen van fietsen was al langer mogelijk bij de fietsenfabrikant, die ook het moederbedrijf is van merken als Haibike, Babboe, Lapierre en Raleigh.