'Virus en Fed-besluit domineren beurshandel'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag naar verwachting met winst. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk hoger beginnen. De beurshandel staat in het teken van de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in China en het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Op het Damrak openden telecomconcern KPN en speciaalchemiebedrijf Corbion de boeken.

Het aantal doden in China door het coronavirus is gestegen naar meer dan 130. Het aantal besmettingen is opgelopen tot ongeveer 6000 mensen. In Duitsland zijn drie nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. Ook in Frankrijk is een nieuwe besmetting vastgesteld.

De Europese chipbedrijven en andere toeleveranciers van Apple zullen mogelijk bewegen op de resultaten van de Amerikaanse iPhone-maker. Apple boekte afgelopen kwartaal recordresultaten, vooral dankzij een sterke vraag naar zijn nieuwste iPhones in de feestdagenperiode. De cijfers en vooruitzichten waren beter dan analisten hadden verwacht.

KPN

KPN behaalde in 2019 een hogere winst op een lagere omzet. Het telecomconcern voerde zijn winstgevendheid op mede dankzij kostenbesparingen. Ook in het vierde kwartaal trok de onderneming de broekriem verder aan, om daarmee onder meer de concurrentiedruk bij mobiele telefonie het hoofd te bieden. Volgens de nieuwe topman Joost Farwerck ligt KPN op koers met zijn strategie.

Speciaalchemiebedrijf Corbion boekte afgelopen jaar meer omzet en winst. Volgens het bedrijf zijn de resultaten beter dan in de jongste prognose werd verwacht. Dat komt vooral door beter dan voorziene resultaten bij het onderdeel Ingredient Solutions.

LVMH

Betaalbedrijf Adyen liet weten een overeenkomst te hebben gesloten met broodjesketen Subway om betalingsdiensten te verlenen op de Noord-Amerikaanse markt. Financiële details over de deal werden niet naar buiten gebracht.

In Parijs gaat de aandacht uit naar LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). De Franse producent van luxegoederen heeft afgelopen kwartaal last gehad van de aanhoudende protesten in Hongkong, een belangrijke markt voor LVMH. Daardoor ging de omzet minder sterk omhoog dan in de voorgaande periode. Over heel 2019 zette het bedrijf wel recordresultaten in de boeken.

De euro was 1,1014 dollar waard tegen 1,1010 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 53,99 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 60,07 dollar per vat.