Nikkei veert op na virusvrees

Het patroon blijft nog steeds hetzelfde. Het aantal besmettingen stijgt met ongeveer 50% t.o.v. de dag ervoor. Als dit patroon doorzet zijn er over anderhalve week 1 miljoen besmettingen. De Chinese autoriteiten melden bijna 6000 geregistreerde gevallen maar vermoeden dat het met ongeregistreerde gevallen ruim boven de 9000 ligt. Een buy the dip advies laat ik nog even voorbij gaan. Er wordt wel gezegd dat dit niet veel erger is dan een gemiddeld griepvirus alleen bij een gemiddeld griepvirus worden er geen luchthavens, universiteiten en fabrieken gesloten. De negatieve economische impact is dus al beduidend groter.

