ExxonMobil lijkt wel een verlengstuk van de staat, zoals het hier staat. Misschien wel ingefluisterd door Tillerson, de ex-CEO, nu minister. Ik hoop toch echt dat ze verstandig gaan investeren in zonnepanelen, want zon hebben ze genoeg in Texas. Zou raar zijn als ze dat niet doen, gezien de komende energietransitie.