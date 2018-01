Wall Street begint lager aan drukke week

Gepubliceerd op | Views: 912

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. De blikken van beleggers zijn vooral gericht op later deze week. Het wordt buitengewoon druk op Wall Street met een rentebesluit van de Federal Reserve, het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid en een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten van grote bedrijven. Verder drukten geruchten over een productieverlaging van iPhones de koers van Apple.

De Dow-Jonesindex met de dertig grootste fondsen opende 0,2 procent lager op 26.566 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,3 procent tot 2864 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 7475 punten.

Apple zou van plan zijn de productie van de iPhone X, het topmodel, te halveren wegens tegenvallende vraag. Het aandeel werd door de geruchten 2,2 procent minder waard.

Aan het bedrijvenfront gaat de aandacht verder uit naar onder meer defensieconcern Lockheed Martin. Lockheed kwam met meevallende cijfers en vooruitzichten en steeg 0,6 procent.