DSM wint opnieuw patentzaak van Honeywell

GELEEN (AFN) - DSM behoudt een belangrijk patent voor zijn kunststofvezel Dyneema. Een verzoek van Honeywell om het patent af te pakken, werd door de beroepskamer van het Europese Patentbureau (EPO) afgewezen. In 2014 had DSM zich al succesvol verdedigd tegen een eerste poging om het patent ongeldig te laten verklaren.

Het patent voor de Dyneema Force Multiplier Technology zorgt ervoor dat van de kunststofvezel gemaakte producten lichter en sterker kunnen worden gemaakt. De techniek wordt onder meer gebruikt voor het maken van lichaamspantsers, helmen en bepantsering van voertuigen.

DSM heeft het patent op de techniek niet alleen in Europa in handen, maar ook in diverse andere landen waaronder de Verenigde Staten.