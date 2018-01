Onderzoek naar rol KPMG in kwestie Carillion

Gepubliceerd op | Views: 901

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse toezichthouder op de boekhoudsector (FRC) gaat onderzoek doen naar de rol van KPMG bij de financiële teloorgang van Carillion. De accountant zette de afgelopen jaren zijn handtekening onder de jaarrekening van de bouwreus. De vraag is of dit technisch en ethisch juist was.

Het onderzoek spitst zich toe op de jaren 2014 tot en met 2016 en aanvullende werkzaamheden van afgelopen jaar. Daarbij wordt vooral gekeken naar de wijze waarop KPMG belangrijke contracten erkende en hoe pensioenen in de boeken werden gezet. De FRC is bevoegd boetes op te leggen als overtredingen zijn geconstateerd.

Eerder maakte de Britse financiële waakhond FCA al bekend onderzoek te doen naar de timing en inhoud van financiële verklaringen van de bouwer voorafgaand aan de winstwaarschuwing afgelopen juli. Het controleren van de werkzaamheden van accountants is echter geen taak van de FCA.

Verantwoorde wijze

KPMG zegt in een reactie de controles van de jaarrekeningen van Carillion ,,gepast en op verantwoorde wijze" heeft gedaan. De accountant beloofde ook de volledige medewerking aan het onderzoek. ,,Transparantie en verantwoording zijn van vitaal belang om het vertrouwen van het publiek in boekhoudkundige controles te vergroten", aldus KMPG in een verklaring.

Carillion vroeg eerder faillissement aan. Het bedrijf ging gebukt onder een schuld van omgerekend 1,8 miljard euro.