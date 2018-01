Ablynx akkoord met miljardenbod Sanofi

Gepubliceerd op | Views: 3.163

GENT (AFN) - Het Belgische biotechnologiebedrijf Ablynx heeft ingestemd met een overname door Sanofi. Het Franse farmacieconcern is bereid daar in totaal 3,9 miljard euro voor op tafel te leggen. Dat is de helft meer dan zijn Deense branchegenoot Novo Nordisk bood toen die eerder vergeefs bij Ablynx aanklopte.

Ablynx doet onderzoek naar antilichamen die het lichaam helpen zich te beschermen tegen ziekteverwekkende virussen en bacteriën. Met behulp van Sanofi denkt het bedrijf de medicijnen die het in ontwikkeling heeft, sneller en met meer commercieel succes op de markt te kunnen brengen, aldus topman Edwin Moses.

Sanofi voldoet de overnameprijs geheel in contanten. Het Franse bedrijf verwacht het bod aan het begin van het tweede kwartaal definitief te kunnen voorleggen aan de aandeelhouders van Ablynx. Pas als Sanofi minstens driekwart van de stukken in handen kan krijgen, zet het de overname door. Dat is ook nog afhankelijk van goedkeuring door toezichthouders.

Tweede miljardenovername

Het is al de tweede miljardenovername die Sanofi dit jaar aankondigt. Vorige week bereikte het concern overeenstemming met Bioverativ over een deal met een totale waarde van 11,6 miljard dollar (9,4 miljard euro). Dat Amerikaanse bedrijf werkt aan middelen tegen bloedziektes zoals hemofilie.

Het aan de beurs in Parijs genoteerde Sanofi behoort tot de grootste producenten van geneesmiddelen ter wereld. De onderneming maakt tal van medicijnen tegen onder meer hart- en vaatziekten en verscheidene vormen van kanker. Daarnaast is het een grote producent van vaccins.

Novo Nordisk liet weten kennis te hebben genomen van het akkoord tussen Ablynx en Sanofi. De Deense farmaceut, die onder meer medicijnen en hulpmiddelen maakt voor diabetespatiënten, is niet van plan nog met een verhoogd bod te komen. Voor het weekeinde werd daar nog wel op gespeculeerd.