'Positief begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.989

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting met winst. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken hoger te beginnen na de nieuwe recordstanden op Wall Street. De handel staat deze week vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag en een stroom aan bedrijfsresultaten.

Op het Damrak staat ArcelorMittal in de schijnwerpers. Het staalconcern en zijn Japanse branchegenoot Nippon Steel trekken gezamenlijk op om het Indiase Essar Steel in handen te krijgen. Ze bereiden een bod voor, aldus de Economic Times. Arcelor en Nippon waren eerst van plan afzonderlijk een bod neer te leggen.

ING Groep kondigde aan een belang te nemen van 75 procent in Payvision. De totale waarde van het betalingsbedrijf als geheel bedraagt volgens de bank 360 miljoen euro. Het aandeel Unilever zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Investec schroefde zijn aanbeveling voor het levensmiddelenconcern op naar kopen.

DDoS-aanvallen

Zowel ING als ABN AMRO werden dit weekeinde geplaagd door zogenoemde DDoS-aanvallen. ABN AMRO werd zeker drie keer getroffen, de 'laatste' aanval was zondag rond 23.00 uur voorbij. ING werd zondagavond ook getroffen. Wie er achter de aanvallen zit is niet bekend.

De Europese beurzen sloten vrijdag met winst. De AEX-index klom 0,3 procent tot 566,79 punten en de MidKap steeg 0,7 procent tot 852,39 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,9 procent.

Recordstanden

De beurzen in New York gingen met nieuwe recordstanden het weekend in. De Dow-Jonesindex steeg 0,9 procent tot 26.616,71 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 2872,87 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,3 procent tot 7505,77 punten.

De euro was 1,2414 dollar waard tegen 1,2412 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 66,26 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs en werd verhandeld voor 70,40 dollar per vat.