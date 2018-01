Gepubliceerd op | Views: 840

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse cosmeticaverkoper Avon Products moet zichzelf te koop zetten. Dat vindt althans een groep activistische aandeelhouders bij het bedrijf, meldt zakenkrant The Wall Street Journal.

De drie aandeelhouders Shah Capital, Barington Capital en NuOrion Partners hebben een gezamenlijk belang van circa 3,5 procent in Avon. In een brief aan het bestuur van Avon stellen zij dat jarenlange inspanningen om het merk nieuw leven in te blazen zijn gefaald en dat het nu tijd is voor nieuw eigenaarschap. In augustus kondigde topvrouw Sheri McCoy van Avon nog haar vertrek aan, onder druk van de activistische aandeelhouders. Zij treedt eind maart af.

Het 130 jaar oude Avon heeft te maken met teleurstellende prestaties en splitste eerder nog zijn slecht draaiende Amerikaanse divisie af. De beurskoers is sterk gedaald. Avon gaat gebukt onder felle concurrentie van andere cosmeticafabrikanten zoals bijvoorbeeld L'Oréal.