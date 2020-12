Beleggers positief door brexitdeal en coronasteun VS

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn maandag met kleine winsten gesloten. Beleggers verwerkten onder meer de brexitdeal van vlak voor de kerst. De uitrol van het coronavaccin in veel Europese landen zorgde daarnaast voor enig optimisme op de beursvloeren. Ook waren de markten opgelucht dat president Donald Trump toch het coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie heeft ondertekend.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,2 procent in de plus op 627,59 punten. De MidKap klom 0,5 procent, tot 938,88 punten. De Duitse DAX steeg 1,5 procent en bereikte tussentijds de hoogste stand ooit. De hoofdindex in Parijs won 1,2 procent. In Londen bleef de beurs wegens een officiële vrije dag dicht.

Voor de kerst was onder meer de Amsterdamse beurs ook al hoger gesloten. Dat was in afwachting van een akkoord over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor na het vertrek van de Britten op 1 januari. Beleggers wisten toen al dat er een brexitdeal in aantocht was, maar de onderhandelingspartijen hadden voor het sluiten van de beurzen nog niet naar buiten gebracht dat ze eruit waren gekomen.

Prosus

Op het Damrak stond techinvesteerder Prosus maandag onder druk door de vrees dat de Chinese overheid de grote technologiebedrijven in het land harder gaat aanpakken. Prosus was de grootste verliezer in de AEX met een min van 3,7 procent. Peking eist onder meer dat betalingsdienstverlener Ant Group, een dochterbedrijf van Alibaba, stopt met consumentenkredieten en vermogensbeheerdiensten. Ook wordt onderzoek gedaan naar de sterke machtspositie van webwinkel Alibaba.

In Frankfurt werd Delivery Hero zo'n 9 procent meer waard en tikte de hoogste koers ooit aan. De Duitse maaltijdbezorger moet van de Zuid-Koreaanse mededingingsautoriteit de bestelapp Yogiyo verkopen om goedkeuring te krijgen voor de miljardenovername van zijn Zuid-Koreaanse branchegenoot Woowa Brothers. Zuid-Korea is na China en de Verenigde Staten de grootste markt voor maaltijdbezorgers. In Amsterdam won concurrent Just Eat Takeaway 2,6 procent.

Financiën

Commerzbank bleef verder min of meer vlak. Het Duitse financiële concern treft een voorziening van 610 miljoen euro voor de kosten van een herstructurering waarbij veel banen verloren gaan. Commerzbank wil circa 2300 banen gaan schrappen.

De euro was 1,2214 dollar waard, tegen 1,2192 dollar op de laatste handelsdag voor de kerst. Een vat Amerikaanse olie was 0,1 procent duurder op 45,26 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 51,46 dollar per vat.