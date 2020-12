Wall Street hoger na handtekening Trump voor coronasteun

quote: Ger1948 schreef op 28 december 2020 15:55:

Geweldig nieuws weer.....niet kijken naar bedrijfsresultaten of vooruitzichten, maar of er al weer een envelop met gratis geld in de brievenbus ligt......

Ongelooflijk maar waar.

Hier kan geen enkel sprookje tegenop.

Geweldig nieuws weer.....niet kijken naar bedrijfsresultaten of vooruitzichten, maar of er al weer een envelop met gratis geld in de brievenbus ligt......Ongelooflijk maar waar.Hier kan geen enkel sprookje tegenop.

Ach, who cares...En we leefden nog lang, rijk en gelukkig...Ik houd hier de postbode ook in de gaten. Het was iets met Rutte en 1000 Euro...