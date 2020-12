'Wall Street gaat hoger openen'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting hoger beginnen aan de laatste en verkorte handelsweek van 2020. Beleggers op Wall Street reageren positief op het nieuws dat president Donald Trump toch zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie. Daarnaast worden de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgd, met de uitrol van vaccins in veel Europese landen.

Naast het steunpakket van 900 miljard dollar werd ook een handtekening gezet onder een federale begroting van 1,4 biljoen dollar, waarmee wordt voorkomen dat de overheid werd lamgelegd. Trump blijft echter bij zijn standpunt dat de waarde van de steuncheque voor Amerikanen moet worden verhoogd van 600 naar 2000 dollar. Trump heeft daarvoor de steun van de Democraten in het Congres, maar een meerderheid van zijn eigen partij steunt hem niet.

De meeste lidstaten van de Europese Unie zijn begonnen met het vaccineren met het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Daarnaast werd bekend dat de lidstaten goedkeuring hebben gegeven aan het handelsakkoord dat vorige week werd gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. EU-ambassadeurs kwamen maandag in Brussel bij elkaar om het akkoord te bespreken.

Alibaba

Alibaba staat opnieuw in de schijnwerpers. De Chinese webwinkel, met ook een notering in New York, ging eerder op de dag opnieuw flink onderuit in Hongkong door het nieuws dat betalingsdienstverlener Ant Group, een dochteronderneming van Alibaba, van de Chinese overheid moet stoppen met het verstrekken van consumentenkrediet en vermogensbeheer. Afgelopen donderdag werd Alibaba ook al flink lager gezet na berichten dat de Chinese mededingingsautoriteit onderzoek gaat doen naar de sterke machtspositie van het concern.

Wall Street sloot donderdag na een verkorte sessie met kleine winsten en bleef vrijdag dicht voor kerst. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 30.199,87 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omhoog tot 3703,06 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 12.804,73 punten. Donderdag op oudjaarsdag wordt nog de hele dag gehandeld. Vrijdag op nieuwjaarsdag blijven de Amerikaanse beurzen dicht.