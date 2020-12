Aandeelhouder vindt bod op aandelen Hunter Douglas te laag

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouder Add Value Fund vindt het bod van Bergson Holdings op de resterende aandelen van Luxaflex-maker Hunter Douglas te laag. Dat staat in een brief van het beleggingsfonds.

Add Value Fund heeft 210.000 aandelen Hunter Douglas in bezit. Het bod van 64 euro per aandeel inclusief het dividend over 2020 is veel te laag, aldus het beleggingsfonds. Zelf waardeert Add Value Fund het aandeel van Hunter Douglas op 118,50 euro. "Tegen deze waardering zijn wij bereid afstand te doen van onze aandelenpositie", staat in de brief.

Bergson is de investeringsmaatschappij van topman en president-commissaris van Hunter Douglas, Ralph Sonnenberg. Hij wil het bedrijf van de beurs halen en heeft al een meerderheid van de aandelen in handen.

In de portefeuille van Add Value Fund neemt Hunter Douglas de derde positie in. Hunter Douglas heeft een hoofdkantoor in Rotterdam en is met 134 fabrieken en assemblagebedrijven actief in meer dan honderd landen.