Commerzbank neemt last van 610 miljoen voor banenverlies

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Commerzbank treft een voorziening van 610 miljoen euro voor de kosten van een herstructurering waarbij veel banen verloren gaan. De Duitse bank heeft daarover een overeenkomst bereikt met de ondernemingsraad.

De buitengewone last wordt nog in het vierde kwartaal van dit jaar in de boeken gezet en zal een negatief effect hebben op het nettoresultaat, aldus de bank. Commerzbank wil circa 2300 banen gaan schrappen in de periode tot 2024 om zo kosten te besparen. Die ingreep werd vorig jaar aangekondigd.

Naar verluidt werkt Commerzbank ook aan een nieuw herstructureringsplan waarbij in totaal 10.000 arbeidsplaatsen zouden komen te vervallen. Dat kostenbesparingsprogramma zou dan in de plaats komen van de huidige reorganisatie. Momenteel telt de bank bijna 48.000 werknemers.