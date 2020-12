Uitrol vaccin en steunpakket VS stuwen beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen wonnen maandag terrein. De uitrol van het coronavaccin in veel Europese landen zorgde voor optimisme op de beursvloeren. Ook waren beleggers opgelucht dat president Donald Trump toch het coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie heeft ondertekend. Op het Damrak stond techinvesteerder Prosus onder druk door de vrees dat de Chinese overheid de grote technologiebedrijven in het land harder gaat aanpakken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de plus op 629,62 punten. De MidKap klom ook 0,5 procent, tot 938,94 punten. De Duitse DAX steeg 1,1 procent en bereikte tussentijds de hoogste stand ooit. De hoofdindex in Parijs won ook 1,1 procent. In Londen bleef de beurs dicht.

Prosus was de grootste verliezer in de AEX met een min van dik 4 procent. Peking eist onder meer dat betalingsdienstverlener Ant Group, een dochterbedrijf van Alibaba, stopt met consumentenkredieten en vermogensbeheerdiensten. Ook wordt onderzoek gedaan naar de sterke machtspositie van webwinkel Alibaba. Het aandeel Alibaba ging maandag in Hongkong opnieuw hard onderuit. Ook het Chinese internetconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, moest het ontgelden.

Philips

Koplopers bij de Amsterdamse hoofdfondsen waren informatieleverancier Wolters Kluwer en zorgtechnologieconcern Philips met winsten van rond 2 procent. In de MidKap stonden bodemonderzoeker Fugro en postbedrijf PostNL bovenaan met plussen van 4,2 en 3 procent. Biotechnoloog Pharming en vastgoedfonds Eurocommercial Properties waren de grootste dalers met verliezen van 4,2 en 1,9 procent.

In Frankfurt werd Delivery Hero 9 procent meer waard en tikte de hoogste koers ooit aan. De Duitse maaltijdbezorger moet van de Zuid-Koreaanse mededingingsautoriteit de bestelapp Yogiyo verkopen om goedkeuring te krijgen voor de miljardenovername van zijn Zuid-Koraanse branchegenoot Woowa Brothers. Zuid-Korea is na China en de Verenigde Staten de grootste markt voor maaltijdbezorgers. In Amsterdam won concurrent Just Eat Takeaway ruim 1 procent.

De euro was 1,2209 dollar waard, tegen 1,2192 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 48,69 dollar. Brentolie klom 0,9 procent in prijs tot 51,74 dollar per vat.