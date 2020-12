Delivery Hero moet Zuid-Koreaanse bestelapp afstoten

SEOUL (AFN) - Maaltijdbezorger Delivery Hero moet in Zuid-Korea van toezichthouders afstand doen van bestelapp Yogiyo. Alleen dan mag de 4 miljard dollar kostende overname van rivaal Woowa Brothers doorgaan.

Zuid-Korea is na China en de Verenigde Staten de grootste markt voor maaltijdbezorgers, en Yogiyo is daar de op één na belangrijkste bestelapp. De app van Woowa staat er op de eerste plaats. Van toezichthouder Korea Fair Trade Commission (KFTC) moet Delivery Hero nu binnen zes maanden zijn volledige belang in Yogiyo verkopen omdat anders het gezamenlijke marktaandeel veel te groot is.

Het is volgens kenners onduidelijk wat de beslissing voor de erg competitieve branche in Zuid-Korea en de noodzaak van de deal tussen Delivery Hero en Woowa zal betekenen. Ze wijzen er daarbij wel op dat als de app van Woowa in de boedel van Delivery Hero zit, ze nog steeds met afstand de grootste zijn. De app van Woowa bestrijkt namelijk zo'n 82 procent van de markt.