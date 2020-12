'AEX begint licht hoger na lang kerstweekend'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag waarschijnlijk licht hoger aan de laatste dagen van het coronajaar 2020. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine winsten te openen na het lange kerstweekeinde. De Europese markten kennen een korte handelsweek. Vrijdag op nieuwsjaarsdag zijn alle beurzen gesloten. Donderdag gaan de meeste beurzen eerder dicht. In Londen is de beurs maandag gesloten vanwege Boxing Day.

Het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump toch zijn handtekening heeft gezet onder het coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie zorgt voor enige opluchting bij beleggers. De president voorkomt daarmee het lamleggen van de federale overheid. Trump blijft echter bij zijn standpunt dat de waarde van de steuncheque voor Amerikanen moet worden verhoogd van 600 naar 2000 dollar. Trump heeft daarvoor de steun van de Democraten in het Congres, maar een meerderheid van zijn eigen partij steunt hem niet.

Verder verwerken beleggers nog de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, die afgelopen donderdag werd bereikt. Dinsdag moeten alle regeringsleiders van de EU-lidstaten laten weten of het akkoord namens hen ondertekend mag worden. De Europese vissers en ook de Britse vissers hebben al hun onvrede geuit over de brexitdeal.

Vaccinaties

Aan het coronafront zijn veel Europese landen afgelopen weekeinde begonnen met het vaccineren. In onder meer Italië, Spanje, Tsjechië, Zweden, Denemarken, Cyprus, Litouwen, Duitsland, Hongarije, Slowakije, Frankrijk, Oostenrijk, Griekenland, Polen, Kroatië, Bulgarije, Roemenië, Finland, Malta en Noorwegen werden de eerste vaccins van Pfizer en BioNTech toegediend. België begint maandag en Ierland is van plan woensdag te gaan vaccineren. Nederland volgt op vrijdag 8 januari.

De nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus wordt ondertussen in steeds meer landen vastgesteld. In Spanje, Zweden en Canada werden afgelopen weekeinde de eerste positieve tests voor de Britse mutatie bekendgemaakt. De virusmutatie was eerder al vastgesteld in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Japan.

Koersen

De Europese beurzen bleven donderdag na een verkorte handelssessie dicht bij huis. De AEX-index eindigde 0,6 procent hoger op 626,37 punten en de MidKap won 0,2 procent tot 934,13 punten. De beurs in Parijs daalde 0,1 procent en Londen steeg een fractie. In Frankfurt was de beurs gesloten. Ook Wall Street kende donderdag een halve beursdag. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 30.199,87 punten. De S&P 500 klom 0,4 procent en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent.

De euro was 1,2221 dollar waard, tegen 1,2192 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 48,04 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 51,03 dollar per vat.