Industriële ondernemers opnieuw minder negatief

DEN HAAG (AFN) - Industriële ondernemers waren in december opnieuw minder negatief. Dat komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid toonde verbetering.

Het producentenvertrouwen ging van min 3,8 naar min 0,4 in de laatste maand van het jaar. Dat is de hoogste stand na maart 2020, toen het vertrouwen een stevige dreun kreeg vanwege de coronacrisis.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,3. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in april van dit jaar de laagste waarde op min 28,7.

De producenten waren ook minder negatief over de orderportefeuille. Over de voorraden gereed product waren ze iets positiever, constateerde het statistiekbureau verder. In vrijwel alle onderscheiden branches is het vertrouwen verbeterd. Het meest positief waren ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie. De producenten in de voedingsmiddelenindustrie waren het meest negatief.