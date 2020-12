Nikkei begint hoger aan laatste week 2020

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen aan de laatste week van het bewogen coronajaar 2020. Het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump toch zijn handtekening heeft gezet onder het coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie zorgde voor opluchting bij beleggers. Ook de verdere uitrol van het coronavaccin in Europa bood steun aan de handel.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,7 procent hoger op 26.854,03 punten. Sharp behoorde tot de grootste dalers met een verlies van dik 3 procent. Het Japanse technologieconcern liet weten een van zijn dochterondernemingen te verdenken van onregelmatigheden in de boekhouding.

In Hongkong ging Alibaba (min 7 procent) opnieuw onderuit. Alibaba kondigde aan zijn aandeleninkoopprogramma te vergroten van 4 miljard naar 10 miljard dollar. Maar zondag werd ook bekend dat de Chinese overheid beperkingen oplegt aan de grote betalingsdienstverlener Ant Group. De dochteronderneming van Alibaba moet stoppen met het verstrekken van consumentenkrediet en het verlenen van vermogensbeheerdiensten. Afgelopen donderdag werd Alibaba ook al flink lager gezet na berichten dat de Chinese mededingingsautoriteit onderzoek gaat doen naar de sterke machtspositie van het webwinkelconcern.

De andere grote Chinese technologiebedrijven stonden eveneens onder druk door de vrees dat Peking ook deze bedrijven zal gaan aanpakken. Internetreus Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, zakte bijna 5 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent lager en de beurs in Shanghai bleef vrijwel vlak. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent. In Australië was de beurs gesloten.