'Vertrouwen particuliere beleggers stijgt door'

Voorzichtigheid blijft geboden. Je zag maar wat er aan het begin van de crisis gebeurde. Shortpartijen gingen massaal tekeer met het gevolg, bloedrode beurzen. Goed de politiek in de wereld in de gaten blijven houden!



In Amerika zijn de koersen al door de wolken gegaan. Als het sentiment daar kantelt, kan het hard terug gaan. Een echte correctie is er al lange tijd niet meer geweest. De kleine dalingen die er waren, waren het gevolg van de handelsdeal over en weer.



Beurzen kunnen niet altijd maar blijven stijgen.