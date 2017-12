Fastned vangt weer bot bij rechter

Gepubliceerd op | Views: 652

AMSTERDAM (AFN) - Uitbater van elektrische laadstations Fastned heeft wederom bakzeil gehaald bij de rechter in een zaak om vergunningen voor laadstations van Shell. Volgens de rechter mag Shell twee extra laadpalen realiseren bij benzinestation De Andel aan rijksweg A12 bij Gouda. Een beroep tegen de zaak door Fastned, die op die locatie ook een laadstation heeft, haalde niets uit.

Volgens Fastned komt door de laadstations van Shell onder meer de verkeersveiligheid in het gedrang. De rechter ging hier niet in mee omdat hij de veiligheid van automobilisten niet een direct belang is voor Fastned.

Ook vindt Fastned dat de vergunning voor Shell indruist tegen het gelijkheidsbeginsel. Het is Fastned namelijk niet toegestaan om aanvullende voorzieningen te realiseren zoals een winkeltje. Evengoed verklaarde de rechter het beroep van Fastned ongegrond. Fastned kan nog hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak.

Begin december verloor Fastned ook al een rechtszaak van de Staat en Shell om vergunningen voor laadstations langs rijksweg A1.