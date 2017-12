Gepubliceerd op | Views: 366

CHICAGO (AFN) - De activiteit in de industrie rond de Amerikaanse stad Chicago is in december harder gegroeid dan in de voorgaande maand. Dat maakte het Institute for Supply Management (ISM) bekend.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid rond Chicago meet, ging naar 67,6, van 63,9 een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 62 voor de index, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei.