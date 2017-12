Brand in raffinaderij Shell onder controle

Er is de laatste tijd wel veel brand in het havengebied van Rotterdam en de brandstofraffinaderij

Tja en dan maar te zwijgen over de luchtvervuiling met zware toxine's in de lucht

Ze zeggen wel het valt allemaal mee, Maar dit soort nieuws heeft men liever niet bekend.

Want het gaat echt niet goed, en we verstikken allemaal.

Per maand komen er zo'n 500 patiënten bij met ademhalings-problemen, en kanker

Dus Regering LUL niet MAAR onderneem actie !!!

Wel grimmige foto's van enge dingen, van roken krijg je kanker enz....

Maar tja wat krijg je van al deze luchtvervuilringen.

Dit is echt droevig allemaal