'Wall Street opent licht hoger'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag voor een licht hogere opening. Door de stijgende olieprijzen van de afgelopen dagen, onder meer door problemen met een pijpleiding in Libië, is er meer handel in oliebedrijven. Veel beleggers hebben de boeken voor dit jaar echter al gesloten, waardoor opnieuw een rustige dag met vrij lage volumes wordt verwacht op Wall Street.

Op macro-economisch gebied was er weinig richtinggevend nieuws om de handel te sturen. Voorbeurs waren er cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen, die iets hoger uitvielen dan verwacht, en de groothandelsvoorraden in de VS. Kort nog aanvang komen er nog cijfers over de industriële bedrijvigheid in de regio rond Chicago van marktonderzoeker ISM.

Op de Amerikaanse olievoorraden bleek afgelopen week meer ingeteerd te zijn dan werd verwacht. Door problemen met oliepijpleidingen was er minder aanvoer van ruwe olie en gingen de prijzen de afgelopen dagen omhoog. Oliebedrijven als Chesapeake Energy en Devon Energy worden in de handel voorbeurs hoger gezet.

Disneyland

Attractiepark Disneyland had woensdag met een forse stroomstoring te maken die delen van het park vijf uur stil legden. Het park in Anaheim bij Los Angeles is een van twee Disneyparken in die stad. Mogelijk kan het aandeel van entertainmentconcern Walt Disney in beweging komen door dit nieuws.

Technologiefondsen als Apple, Microsoft, Facebook en Alphabet lijken in trek. Die fondsen staan in de voorbeurshandel in het groen.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,1 procent hoger op 24.774,30 punten. De bredere S&P 500-index won ook 0,1 procent, tot 2682,62 punten. Schermenbeurs Nasdaq bleef nagenoeg onveranderd op 6939,34 punten.