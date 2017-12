Gepubliceerd op | Views: 1.099

EINDHOVEN (AFN) - De aandeelhouders van Phelix, het voormalige Inverko, hebben ingestemd met de overname van Alumexx. Phelix gaat nu zijn naam veranderen in Alumexx.

Alumexx produceert aluminium klimmaterialen als trappen en steigers voor de doe-het-zelfmarkt. De onderneming is verzelfstandigd uit Aluminium Scaffolding Company (ASC). Met de koop wordt Alumexx afgesplitst van ASC en via Phelix naar de beurs gebracht. Op 2 januari moet die notering een feit zijn. Het is de tweede naamsverandering voor het voormalige recyclingbedrijf in nog geen jaar tijd. In mei werd de naam Inverko vervangen door Phelix.

De aandeelhouders stemden verder in met de benoeming van oprichter en grootaandeelhouder van ASC, J. van den Heuvel, tot bestuursvoorzitter van de vennootschap. Selwyn Duijvestijn treedt terug als topman en blijft verbonden als extern adviseur aan het bedrijf.