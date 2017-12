AEX begint met klein verlies

Gepubliceerd op | Views: 555

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht lager begonnen. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters openden licht in de min. Beleggers moeten het stellen zonder belangrijk richtinggevend nieuws en lijken het rustig aan te doen richting het einde van het sterke beursjaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent lager op 547,83 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 833,14 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren 0,1 procent. Londen won 0,1 procent.

Aegon won 0,1 procent in de AEX. De verzekeraar stoot een deel van zijn bezittingen in de Verenigde Staten af aan herverzekeraar SCOR. Het gaat om een blok levensherverzekeringen. De desinvestering levert een eenmalige bate van 75 miljoen dollar op voor de kapitaalpositie van Aegon-dochter Transamerica.