'Klein openingsverlies voor AEX'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent donderdag waarschijnlijk met een klein verlies. Ook elders in Europa lijken de beurzen iets lager te beginnen. Beleggers moeten het stellen zonder belangrijk richtinggevend nieuws en lijken het rustig aan te doen richting het einde van het sterke beursjaar.

Op het Damrak zal Gemalto mogelijk bewegen op een adviesverlaging. Analisten van Equita SIM verlaagden de aanbeveling voor de digitaal beveiliger.

ABN AMRO gaat bekijken of verschillende onderdelen van de zakenbank nog wel levensvatbaar zijn onder de bankenregels van Basel IV. Het gaat onder meer om beursbedrijf ABN AMRO Clearing en kredietverlening aan de scheepvaart en de energiesector. Dat zei topman Kees van Dijkhuizen donderdag in het Financieele Dagblad.

Aegon

Aegon kondigde een desinvestering van activiteiten in de VS aan herverzekeraar SCOR aan.

PostNL heeft in de sinterklaasperiode en in de dagen voor kerst in totaal 32,9 miljoen pakketten afgeleverd in Nederland en België. Daarmee hebben de pakketbezorgers van het bedrijf weer nieuwe records in de boeken gezet.

De aandelenbeurs in Japan eindigde donderdag licht lager in een overwegend hogere regio. De Nikkei in Tokio zakte 0,6 procent. De Japanse hoofdindex stevent met nog één handelsdag te gaan af op een jaarwinst van meer dan 20 procent.

Frankfurt

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend licht hoger. De AEX-index eindigde een fractie hoger op 548,60 punten en de MidKap won 0,4 procent op 835,00 punten. De beurzen in Parijs en Londen kregen er tot 0,4 procent bij. Frankfurt eindigde vlak.

Ook op Wall Street werden overwegend winsten geboekt. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 24.774,30 punten. De bredere S&P 500-index won ook 0,1 procent, tot 2682,62 punten. Schermenbeurs Nasdaq bleef nagenoeg onveranderd op 6939,34 punten.

De euro was 1,1929 dollar waard, tegen 1,1896 dollar op woensdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 59,76 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder en werd verhandeld voor 66,63 dollar per vat.